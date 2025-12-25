¡Ö100¡ó¥Î¡¼¤À¡×¡ÖÈà¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Þ¤µ¤«¡ªÆüËÜ¿Í¸µ¥¨¡¼¥¹¤ÎÅÅ·âÉüµ¢Àâ¤Ë¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¡Ä67¿ÍÃæ66¿Í¤¬¡ÈÉÔÍ×¡É¤È¼çÄ¥¡ÖÈà¤¬¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ85¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¸Å¶¶µü¸è¤Ï¡¢ºòÅß¤Ë¥ì¥ó¥Ì¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÎä¶ø¤µ¤ì¡¢º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤À£±¥´¡¼¥ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î30ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Éüµ¢Àâ¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎºÆ³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¿¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµ¢´Ô¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤â¤·¥¯¥é¥Ö¤¬¥¥ç¥¦¥´¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö67¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Èà¤¬ºÆ¤Ó¥Õ¡¼¥×¥¹¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤À¡×
¡Ö100¡ó¥Î¡¼¤À¡×
¡ÖÈà¤¬¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤·Â³¤±¤¿¡×
¡ÖÈà¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤¿ºÇ¸å¤Î£¶¤«·î¤Ç¡¢Èà¤Î¾õÂÖ¤Ï°²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬µî¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÈà¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î»þÂå¤Ï½ª¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤À¡×
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÇÉÔÄ´¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢³ÍÆÀ¤ÏÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
