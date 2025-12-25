¡ÖÆüËÜ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¾×·â¡×¡Ö£±°ÌÄÌ²á¤Ç¤âÃÏ¹ö¤À¡×ÆüËÜÂåÉ½¤È32¶¯¤ÇÂÐÀï²ÄÇ½À¤Î¡È²øÊª¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÃØ³¡ª¡ÖÀä¹¥Ä´¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿ÀÍÍ¤¬¡Ä¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡12·î21Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î½éÀï¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥³¥â¥í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬FÁÈ¤ò£±°ÌÄÌ²á¤·¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤¬CÁÈ¤ò£²°Ì¤ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤Ê¤ê·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤À¡£12·î24Æü¤Ë¡¢¡Ö£±°Ì¤ÏÃÏ¹ö¡¢£²°Ì¤Ç¤âÀ¸¤ÃÏ¹ö¡¢¥×¥ê¥ó¥¹ÉÔºß¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÌ²á¤·¤Æ¤â32¶¯¤ÇÁø¶ø¤¹¤ëÁê¼ê¤¬²øÊª¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿·¤¿¤Ê¶¯¹ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥³¥â¥íÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë°ì¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤Î¼«¿®¤Î¿¼¤µ¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤¦»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦²÷¿Ê·â¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡¢2025Ç¯U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇFIFA¥¢¥é¥Ö¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤¬¥â¥í¥Ã¥³¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¶¯¹ë¥â¥í¥Ã¥³¤¬¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×F¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤â¤·ÆüËÜ¤¬¥°¥ë¡¼¥×£±°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶¯¹ë¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Î¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢£²°Ì¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÆüËÜ¤¬£²°Ì¤ËÍî¤Á¤ì¤Ð¡¢¾ï¾¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°Å¤¤¡£¡Ø¤¿¤È¤¨Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¥¹¥È32¤«¤é¤Ï¶¯¹ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÈá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ëÆîÌîÂó¼Â¤¬Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò»ö¼Â¾åÃÇÇ°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥â¥í¥Ã¥³¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¦¶¯Å¨¤ÏÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤À¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¶á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©ÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÀª¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
