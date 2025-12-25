£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¸£¸¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹¤Ç½ªÎ»¡¡ËÜÆü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö14:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:04¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48731.16¡Ê+288.75¡¡+0.60%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23613.31¡Ê+51.47¡¡+0.22%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50555¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+215¡¡+0.43%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9870.68¡Ê-18.54¡¡-0.19%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡µÙ¤ß
Ê©CAC40¡¡ 8103.58¡Ê-0.27¡¡0.00%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.501¡Ê-0.031¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.134¡Ê-0.029¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.794¡Ê-0.030¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.235¡Ê-0.005¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.862¡Ê0.000¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.507¡Ê-0.002¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.400¡Ê-0.018¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.740¡Ê-0.014¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.041¡Ê+0.014¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.35¡Ê-0.03¡¡-0.05%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4502.80¡Ê-2.90¡¡-0.06%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87437.13¡Ê-224.32¡¡-0.26%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1363Ëü7569±ß¡Ê-34987¡¡-0.26%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
