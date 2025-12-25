¤³¤À¤ï¤ê´Ó¤¤¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¡¥ÉÇÉ¼ê¥¦¥¨¥¢¡¢¤À¤Ü¤À¤Ü¥º¥Ü¥ó¡¡80¡Á90Ç¯Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¾ÝÄ§
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ÉÇÉ¼ê¥¦¥¨¥¢¤È¶ßÂ¤ÎÄ¹¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÈ±·Á¤Ç80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡70Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¦¥¨¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢80Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È°ìÊÑ¡£»ç¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢3¥¿¥Ã¥¯¤Î¤À¤Ü¤À¤Ü¥º¥Ü¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÉñÂæ¤¬¹¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¶õ¡£°áÁõ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖJ's¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤äÎý½¬¾ì¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£93Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆ±¹Ô¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÅç¹Ìºî¡×¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹°·ó·û»Ë»á¡Ê78¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£ËÜ»æ¤Ë¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥¨¥¢¡¢¤À¤Ü¤À¤Ü¥º¥Ü¥ó¡¢ËÍ¤â¥Þ¥Í¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶¯¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬Á¡ºÙ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤Î¾¡Éé¥«¥é¡¼¤Ï»ç¡£2013Ç¯¡¢66ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Ä¤ë¤ä¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë62¤Ç²ó¤ê¡¢02Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£3ÆüÌÜ¤Ë¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤«¤é¡×¤È»ç¤Î¥¦¥¨¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£Í¥¾¡¤Ë¼ê¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¶ßÂ¤À¤±Ä¹¤¤È±·Á¤Ï¤¦¤Ê¤¸¤ÎÆü¾Æ¤±¤òËÉ¤®¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£»Ò¶¡¤â¤Þ¤Í¡¢ÀÐÀîÎË¡Ê34¡Ë¤Ï¾®³Ø5Ç¯»þ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÈøºê¤µ¤ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¤¡Ö¤½¤ÎÆü¤«¤é¶ßÂ¤ò¿¤Ð¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥´¥ë¥ÕÊ¸²½¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Âç¤¤¤¡£