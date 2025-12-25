¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¡¡¸ý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÍ¥¤·¤¤¡¡²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Ó¤Ê¤¤Ä¶°ìÎ®¤Îââ»ý
¡¡¡þÈøºê¾»Ê¤µ¤ó»àµî
¡¡¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥Áµ¼Ô¤¬Åé¤à¡Û
¡¡¡Ô¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤ä¤ë¤è!¡×¤¤¤¤Ê¤ê¤¯¤ì¤¿¥¦¥¨¥¢¡Õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÏÉ®¼Ô¤è¤ê4³ØÇ¯²¼¡£À¤Âå¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ²»¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¤«¤é¡Ö¥¦¥¨¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿Æü¤¿¤Ã¤Æ¤â¼ÂÊª¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿»þ¤Ë¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¥¦¥¨¥¢¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤±¤É¡¢°ì²ó¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤ì¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÃå¤Æ¤¤¤¿¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤Ç¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿À¸¤Î¥¦¥¨¥¢¤À¤«¤éµ®½ÅÉÊ¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¯¸ý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÍ¥¤·¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿»î¹ç¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢½¬»ÖÌî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¡£¹¤¤Äí¤Ë¤Ï¹âÎï¼Ç¤È¥Ù¥ó¥È¼Ç¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ª¤¦Âç¶ù¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÁð¤à¤·¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÏËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¥Ù¥ó¥È¼Ç¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤é¡¢¼«Âð¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°¤¨¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¡¹¤ÎåÌÌ©¤ÊÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¹ñÆâÄÌ»»112¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿°ì¿ÍÇ¯²¼¤Î°ÎÂç¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁOB¡¦Âç¶ù·é¡Ë
¡¡¡Ô°Î¿Í¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¿¼¤¤¤«¤é¤³¤½µ¤¹â¤¯¸ÉÆÈ¤ÊÀ¸¤Êý¡Õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬13Ç¯4·î25Æü¡¢¤Ä¤ë¤ä¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤ËÃ£À®¤·¤¿¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é¤Î¡Ö¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£1W¤Ç300¥ä¡¼¥É¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥«¥Ã¥×¤ò1¼þ¤·¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢¤ª¤É¤±¤¿¤·¤°¤µ¤Ç´Ñ½°¤ò¥¯¥¹¥ê¤È¤µ¤»¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¨¤ÐÂåÌ¾»ì¡È¥³¥Ö¥é¥Ý¡¼¥º¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£µ»½Ñ¤È¶½Ê³¤È¾Ð¤¤¤Ç¸«¤ë¿Í¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢66ºÐ¤Ç¡Ö62¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¡£°Î¶È¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¹µ¤¨¤á¤Ê´î¤Ó¡£¡Ö¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡£²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Ó¤Ê¤¤Ä¶°ìÎ®¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àï¹ñ»þÂå¤äÌÀ¼£°Ý¿·¤Ê¤ÉÎò»Ë¤â¤Î¤ò¹¥¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤À¡£°Î¿Í¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤Êý¤âµ¤¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡£»³¤¬Ï¢¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆÈÎ©Êö¤À¤«¤é¤À¡×
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÊâ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢½Ð¾ì¤òµñ¤ßÂ³¤±¤¿¤Î¤â¸É¹â¤Î¶Ë¤ß¤À¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ1W¤Î½Å¤µ¤ò333¥°¥é¥à¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¡×¤Î¾Î¹æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡¡¡Ê10¡Á14Ç¯¥´¥ë¥ÕÃ´Åö¡¡ÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë