¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Û¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÌÜÁ°¡ª¡¡Ç®¤¤ÂçÂ¼¤Î11¡¢29¡¢21¡¢65¹æµ¡
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡õ¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£½®·ô¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡£ÂçÂ¼¤Î¸½¹Ô¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï6·î22Æü¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ÐÇ³ÎÁ¡£E30¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë30¡óÇÛ¹ç¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤ÎÇ³ÎÁ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó12¡Á15¡ó¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¼êÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°ÃÖ¤¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÅöÁ³¡¢ÃíÌÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¢¤ë¡£Í£°ì¡¢2Ï¢ÂÐÎ¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬11¹æµ¡¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²ÃÂ®´¶¤¬°ã¤¦¡£½ÐÂ·Ï¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤í¤¦¡£Ä¾¶á¤Ç°æ¾å·Ã°ì¤¬´°Á´V¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬29¹æµ¡¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î»þµ¨¤Ï³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬21¹æµ¡¡¢65¹æµ¡¡£21¹æµ¡¤Ï²¼ÛêÍºÂÀÏº¤¬Àè·îÍ¥¾¡¤·¡¢Ä¾Á°¤Ç¤ÏÌî´ÖÂç¼ù¤¬½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£65¹æµ¡¤â¤«¤Ê¤êÀ¨¤¤¡£¿¤Ó·¿¤À¤¬¡¢½ÐÂ´Ø·¸¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¡£11¡¢29¡¢21¡¢65¡¢¤³¤Î4¤Ä¤Î¡È¤ªÊõ¡É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ê¹â¶¶¡¡Âç¼ù¡Ë