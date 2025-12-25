¡Ö·Ù»¡´±¤ò¶¼¤·¤Æ·ý½Æ¤òÃ¥¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡× Ä¹¤µ12.5¥»¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥Õ½ê»ý 18ºÐ¾¯Ç¯¤òÂáÊá
ËÌ³¤Æ»¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü¡¢½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½ê¡¢¿¦¶È¡¢Ç¯Îð¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤Î»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê18¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Ï¡¢12·î24Æü¸á¸å0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî8¾òÀ¾9ÃúÌÜ¤Î¸ø±à¤ÇÄ¹¤µ12.5¥»¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤òÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯·ÈÂÓ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î24Æü¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¾¯Ç¯ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¸ø±à¤Ç¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯Ç¯¤ò¤È¤ê¤ª¤µ¤¨ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤ÏÄñ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡´±¤È¾¯Ç¯¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯Ç¯¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö·Ù»¡´±¤ò¶¼¤·¤Æ·ý½Æ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
