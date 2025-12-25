¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡ÛÆÁ»³¤ÎÀµ·î¥ì¡¼¥¹¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¤¬V¸õÊä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎÀµ·î¥ì¡¼¥¹¤¬1·î2¡Á7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ»³¸ý»ÙÉô¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇò°æ±Ñ¼£¡Ê49¡Ë¡¢¸¶ÅÄÆÆ»Ö¡Ê46¡Ë¡¢Ä¹Èø¾ÏÊ¿¡Ê41¡Ë¡¢¿¹ÌîÀµ¹°¡Ê40¡Ë¡¢¿¹±ÊÎ´¡Ê37¡Ë¡¢°æËÜ¾»Ìé¡Ê28¡Ë¤¬»²Àï¡£±óÀ¬Àª¤«¤é¤âÀÐÀî¿¿Æó¡Ê55¡áÊ¡²¬¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢26Ç¯ºÇ½é¤ÎÆÁ»³¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇò°æ¡£ÆÁ»³Àµ·î¥ì¡¼¥¹¤Ï06Ç¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2009¡¢16¡¢17¡¢20¡¢22¡¢23Ç¯¤È²áµî7²ó¤âÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤ÎÇò°æ¤Ï8·î¤ÎSG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¼ã¾¾¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë1st¤Ç3¡¢5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ2nd¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡£26Ç¯¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ¯»Ï¤ËÆÁ»³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÆÁ»³ÄÌ»»28²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÂÐ¹³³Ê¤Î¸¶ÅÄ¤Ï25Ç¯²¼È¾´ü¤Ë14ÀáÁö¤Ã¤Æ9Í¥½Ð4V¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£7·î6Æü¤Î°²²°¡¢8·î3Æü¤ÎÂçÂ¼ÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¡¢Æ±24Æü¤Î²¼´Ø¡¢¤½¤·¤Æ11·î10Æü¤Î¼ã¾¾¤È¼¡¡¹¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°´ü¾¡Î¨7.29¤Ïº£²ó¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÇò°æ¡Ê7.40¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£¸¶ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï6´ü¤Ö¤ê¤Î¾¡Î¨7ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£À°È÷¡¢¥Ú¥é¹ª¼Ô¤¬ÃÏ¸µÀï¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¡Ê¶áÆ£¡¡ÌÀ½Õ¡Ë
