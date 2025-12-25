¡ÚËÉÉÜ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û11R¤Ï¾®¿¹µ®Âç¡¡¹¥Ä´¥¡¼¥×¤Ç¥Ð¥ó¥¯ÁêÀ¤â¾å¡¹
¡¡¡Ú11R¡Û9·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¾®¿¹µ®Âç¡£»ý¤ÁÅÀ¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë109.41¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤½¤Î¾®¿¹¤¬Ãæ¶áÀª¤ÎÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£ÅöÃÏ¤Ï2020Ç¯¤ÎG3¡¦71¼þÇ¯µÇ°¡Ê10·î31Æü¡Á11·î3Æü¡£9¡¢1¡¢2¡¢9Ãå¡Ë°ÊÍè¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖµÇ°¤ËÍè¤¿»þ¤Î1Ãå¤¬¾å¾º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£33¥Ð¥ó¥¯¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÉÉÜ¤âÁö¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡×¤È»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡ÈÖ¼ê¤Ïµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Æ£ÅÄ¾¡Ìé¤¬¼é¤ë¡£µ×ÅÄÍµÌé¥é¥¤¥ó¤ÏÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¡£Æ£ÅÄ¾¡¤ËÇ÷¤ë¤Î¤¬¹â¶¶½Ø¡½Ë¼½£µ±Ìé¡£
¡¡¡Ê5¡Ë¡á¡Ê1¡Ë¡½¡Ê2¡Ë¡Ê7¡Ë¤ÈÁÀ¤¦¡£