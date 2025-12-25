¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡¡½÷¿À¤Ë¥¥å¥ó¡Û±üÂ¼ÌÀÆü¹á¡¡ÃÃÎý¤òÀÑ¤ó¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¡¡12Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡ÖAMG48¤Î±üÂ¼ÌÀÆü¹á¤Ç¤¹¡£Æ±´ü5¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿128´ü¤Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼13¿Í¤¬¡ÈºßÀÒ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÍó¤Î¡È¿ä¤·¡É¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢½é¤ÎAµéÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®Ãæ¤Î±üÂ¼ÌÀÆü¹á¡Ê24¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£
¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³¤È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ËÌ´Ãæ¡£¡Öºß³ØÃæ¤«¤é2²ó¼õ¸³¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ´¶È¤ÎÇ¯¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖAµé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¾å¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡ÖÁá¤á¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Â¤ò¤³¤µ¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾è¤êÌ£½Å»ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òµá¤á¤ë¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¶ìÀï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ï17Ç¯G1°²²°¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÇÆ¼Ô¤Î¾®ÌîÀ¸Æà¡£¡ÖÅª³Î¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ì½ï¤ËÁö¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÅÅÏÃ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡É¤À¡£
¡¡¡þ±üÂ¼¡¡ÌÀÆü¹á¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤¢¤¹¤«¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£Ê¡²¬»ÙÉô128´üÀ¸¤È¤·¤Æ21Ç¯5·î15Æü¡¢¼ã¾¾¤Ç½é½ÐÁö¡£22Ç¯7·î24Æü¡¢¼ã¾¾¤Ç½é1Ãå¡£Æ±´ü¤ÏÉð°æè½Î¤²Â¡¢ÈôÅÄ¹¾¸Ê¡¢ÊÆ´ÝÇµ³¨¡¢ÏÌÉôÂÀ¶õ³¤¡¢ÃæÌî¿Î¾È¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë52¡£·ì±Õ·¿A¡£