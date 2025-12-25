¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Û±ºÌî³¤¡¡¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¡õÀ®Ä¹¤¢¤ë¤Î¤ß
¡¡Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ºÌî³¤¡Ê23¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ4Ç¯´Ö¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¾¡Î¨¤ò5ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¿¡£25Ç¯¸å´ü¤Ë½é¤ÎA2µé¤Ë¾ºµé¡£2´üÏ¢Â³¤Ç¤ÎA2µé¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Î¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤È¤«¤Ï¿ÊÊâ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¡ØÁê¼ê¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç5¡¢6Ãå¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼«¿®¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÍî¤ÁÃå¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÁÀ¤¦¤ÏA1µé¡¢¤½¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤À¡£
¡¡¡Ö4Ãå°ÊÆâ¤Ç¼ê·ø¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬1¡¢2Ãå¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¤Ê¤ì¤Ð2Ï¢ÂÐ¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢A1µé¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£´ü¤Ï2¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Î¨¤Ï4ÅÀÂæ¤È¾¯¡¹¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½éAµé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Ú¥é¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Ú¥é¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ä´À°ÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¥Ú¥é¤òÌÏº÷Ãæ¤À¡£
¡¡Ì´¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¡£¡È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤ë¡É¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£´¬¤ÊÖ¤·¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Êºä¸µ¡¡¿¿°ì¡Ë