¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È½Äê´ð½à¤ò
¡¡Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿Àè·î¤ÎÊ¡²¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¡¢½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï01Ç¯°ÊÍè¤Î300²¯±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ëÌó343²¯±ß¤ÈÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÁ´¤¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤«¤é¡Ö²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿·µ¬¤Î¸ÜµÒ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ÇîÂ¿¤Îµ¼ÔÀÊ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î»þ¤È¿³È½¤ÎÈ½Äê´ð½à¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÜ¿¨¤òÈ¼¤¦½ç°ÌÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÉÔÎÉ¹ÒË¡¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»ö¾Ý¤Ç¤âÃí°Õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤µ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¡¢³«ºÅ¤´¤È¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÈ½Äê´ð½à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È²¿¤¬OK¤Ç²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¿³È½¤ÎÈ½Äê´ð½à¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆSG¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ºÅÀ¤òÈ¼¤¦°ãÈ¿¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È½Äê¤ä¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤ÀÀ®½Ï¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄ»»ô¡¡¾ÍÊ¿¡Ë