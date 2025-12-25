¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡ÛÄ¹ÈøË¨²Ã¡¡¾®µ¤Ì£¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÇÌÜ»Ø¤»Aµé¾º³Ê¡õ½éV
¡¡¹¥ÁÇºà¤¬Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£133´ü¤ÎÄ¹ÈøË¨²Ã¡Ê24¡á²¬»³¡Ë¤¬1Æü¤«¤é¤Î³÷·´¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯2¥«·îÌÜ¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼¡¤Ïº®¹çÀï¤Ç¤âÍ¥½Ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï¾¡Î¨7.09¤ò»Ä¤·2°Ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¤Ç½àV¤È¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯11·î¤Ë»ùÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È4ÁöÌÜ¤Ë2Ãå¡¢Â³¤¯µÜÅç¤Î11ÁöÌÜ¤ËÁá¤¯¤â½éÇòÀ±¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õ¶·È½ÃÇ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°´ü¾¡Î¨¤Ï4.81¡£¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Íè´ü¤ËAµé¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£´ü¤Ï¤½¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï½éÍ¥¾¡¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¾®µ¤Ì£¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÊÀîÊ¥¡¡Î¦Ïº¡Ë