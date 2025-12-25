Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼28Æü³«Ëë¤Ø!Áá¼Â¡¦ÁúÅÄ¤¬Æ®»Ö¡¡¿©¥È¥ìÀ®²Ì¼¨¤¹¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡28Æü³«Ëë¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁá¼Â¡ÊÅìµþB¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÔÆâ¤ÎÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎFWÁúÅÄÍ¥¿¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´¹ñ½é¾¡Íø¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£·èÄêÎÏ¤ÈÇØ¸å¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£ºòÇ¯¤«¤éµÙ¤ß»þ´Ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¿©¥È¥ì¤ËÎå¤ß¡¢10¥¥í°Ê¾åÁý¤Î70¥¥í¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎDF¤ÏÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£