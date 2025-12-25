TBS NEWS DIG Powered by JNN

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏºÇÂç¤Ç370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2025Ç¯ ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¡½½ÁÒ²íÏÂ²ñÄ¹
¡Ö¤Ò¤È¤¨¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤¸¤á¡¢ ¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼ýÆþÅù¤âÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡×

ËüÇî¶¨²ñ¤Ï±¿±ÄÈñ¤Î¼ý»Ù¤¬320²¯±ß¤«¤é370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÄ²ñÁ°¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ï280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¢§¹¥Ä´¤Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¡¢¢§ÊÄËë¸å¤Î²òÂÎ¤ËÈ¼¤¦±¿±ÄÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¾å¿¶¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ï2225ËüËç¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î2300ËüËç¤Ë¤ÏÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤äÂçºåÉÜ¤Ê¤É¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¡ÖÀ®²Ì¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡×¤ò³«¤­¡¢¹õ»ú¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«µÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£