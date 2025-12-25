¡ÖÌ¼¤¬¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤º¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÆ¯¤«¤»¤¿¡×ÂáÊá¤Î¥¿¥¤¿ÍÊì¿Æ¡¡¾¯½÷¡ÊÅö»þ12¡Ë¤òÅìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¡È¿Í¿È¼è°ú¡Éµ¿¤¤ ¡Ö¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤â
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢¡ÖÌ¼¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤º¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÆ¯¤«¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÊì¿Æ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Åö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÅìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢ÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤È¤È¤¤¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¥¿¥¤·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¾¯½÷¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÍÄ¤¤Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÌ¼¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤º¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾¯½÷¤òÆ¯¤«¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¾¯½÷¤ËÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈ¼¤¦»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£