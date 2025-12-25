TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¡ÎÓÂÙ·É ¼ÒÄ¹
¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×

Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ï¡¢¾®Åç¹À»ñ²ñÄ¹¤¬¤ª¤È¤È¤¤ÉÕ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤È¼èÄùÌò¤ò¼­Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾®Åç²ñÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¡ÖÀÜÂÔÍ×°÷¤È¤·¤Æ²ñ¿©¤Ë¸Æ¤ó¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ä¡¢½÷À­¤ËËË¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤àÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢²ñ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¾®Åç²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¼­Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£