£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÍýÍ³¡ÖÂ¾¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä¡©¡ª¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£·Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¿¼Ìë£°¡¦£²£´¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê£µ£¶¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤óÄì¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥ì¤é¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤òÈë¤á¤¿£·¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¡££±Ç¯È¾Á°¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤â¤Ç¤¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¤¤¤¡£¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤È¤·¤Æ¹ç¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÆÃÓ¤Ï¡Ö¡Ê£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤ï¤µ¤â¤Þ¤À³°¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤³¤í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¸½¶â¤Ê²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤é£Ï£Ë¤ò½Ð¤¹¡×¤Î¤¬²ÃÆ£´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ£²¡Á£³»þ´Ö´¬¤¤Ç½ª¤ï¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Îµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿µÆÃÓ¤À¤¬¡Ö·üÇ°ÅÀ¤Ï¼¡¤ËÆþ¤ëºîÉÊ¤¬ÉÝ¤¤¡££²¡¢£³»þ´Ö´¬¤¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£