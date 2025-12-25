乃木坂46一ノ瀬美空、マクドナルドクルー姿で剣技披露 新CMで“伝説のドラクエバーガー”作る
【モデルプレス＝2025/12/25】乃木坂46の一ノ瀬美空が、2025年12月27日より全国で放映されるマクドナルドの新CM「ドラクエバーガー誕生」篇に出演。マクドナルドクルーになり、オリジナルの剣技を披露している。
【写真】22歳乃木坂メンバー、マッククルー姿で剣技披露
マクドナルドでは、2026年に40周年を迎える人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開中。第2弾では、ゲームの主人公である勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用した、ボリューム感で食べ応え抜群の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ＆タルタルチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類を“ドラクエバーガー”として、さらにスライムの鮮やかな青色をイメージした「マックフィズ／マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」の全5商品を2026年1月7日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
また、2026年1月6日より、「ドラゴンクエスト」の様々なモンスターが登場し、“ドラクエバーガー”のおいしさを伝える新テレビCMを放映。CMに登場するマクドナルドのクルーの1人として、一ノ瀬を起用し、「メラゾーマ」などの呪文を唱えて伝説のドラクエバーガーを作るストーリーになっている。
CMでは、突如街中に現れた「ドラゴンクエスト」のモンスターたちを迎え入れるため、一ノ瀬が演じるマクドナルドのクルーとその仲間たちが、ドラクエバーガーを作成。呪文「メラゾーマ」や、テレビCMオリジナルの剣技「ギガうまッシュ」など、ドラクエ×マクドナルドの世界観で、「ドラクエバーガー」の登場を伝える。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マクドナルド「ドラクエバーガー」登場
◆一ノ瀬美空「マクドナルド」新CM登場
