timelesz菊池風磨のオファー理由 加藤浩次「いろんなバッシングされたりしてるでしょ？」【こちら予備自衛英雄補？！】
【モデルプレス＝2025/12/25】timeleszの菊池風磨が12月24日、都内で開催された水曜プラチナイト新ドラマ『こちら予備自衛英雄補？！』（1月7日スタート／中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分〜）完成披露試写会に、原作・脚本・監督の加藤浩次と共に出席。加藤が菊池のオファー理由を明かした。
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
本作は「前代未聞！？ヒーロー×密室コメディー」。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、“クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？どん底7人がコンプレックスで地球を救う？加藤が監督を務めるまったく新しいヒーロードラマ。
加藤は菊池が演じるナガレに関して「愛されるバカです」と説明。1年半ほど前から菊池にオファーしていたそうで、加藤は「早めに押さえておこうと思って。僕、オファーする前に何回かバラエティーとかで絡んでいるんです。そのときに、『バラエティー対応がうまい子だな』っていうのがあって。映画とかも実は観ていて、役者もできてお笑いの反応もいい子っていったら菊池くんが一番合うな、と思ったんです。他の選択肢はなかったです」と菊池にオファーした理由を明かした。
加藤は「ダメかもしれないけど菊池くんからいこう、って。timeleszになる前ですからね！？」とアピール。菊池は笑い声を上げ「間違いなく。オーディションの噂もまだ外に出ていないときでした」と認めた。加藤は「そうだよね。timelesz前に菊池くんがいいな、と思って。そうしたらtimeleszで当たって、やった！と思いました」とニヤリ。菊池は即座に「言わなくていいんですよ、そこは」とツッコんだ。
さらに加藤は、菊池に関して「見ていると純粋な部分がある」と話し「バッシングにもめげず。いろんなバッシングされたりしてるでしょ？」と質問。菊池は「ガンガンされてます（笑）」と答え、加藤は「それでもやっぱり自分をちゃんと貫いているというのが、今回のドラマのナガレという役にぴったりだと思った」と打ち明けた。
菊池は昔から加藤のことが大好きだったと言い「バラエティーもそうですけど、ドラマの『人にやさしく』を見て、加藤さんの役が特に大好きで」と告白。「そこからバラエティーでもより見ていくようになって、『ちょけてるけど真剣に物事を伝える人ってかっこいいな』ってずっと思っていた」と明かし「タイプロやってるときは僕、加藤浩次を下ろしてましたから！」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
◆菊池風磨のオファー理由
本作は「前代未聞！？ヒーロー×密室コメディー」。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、“クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？どん底7人がコンプレックスで地球を救う？加藤が監督を務めるまったく新しいヒーロードラマ。
加藤は菊池が演じるナガレに関して「愛されるバカです」と説明。1年半ほど前から菊池にオファーしていたそうで、加藤は「早めに押さえておこうと思って。僕、オファーする前に何回かバラエティーとかで絡んでいるんです。そのときに、『バラエティー対応がうまい子だな』っていうのがあって。映画とかも実は観ていて、役者もできてお笑いの反応もいい子っていったら菊池くんが一番合うな、と思ったんです。他の選択肢はなかったです」と菊池にオファーした理由を明かした。
加藤は「ダメかもしれないけど菊池くんからいこう、って。timeleszになる前ですからね！？」とアピール。菊池は笑い声を上げ「間違いなく。オーディションの噂もまだ外に出ていないときでした」と認めた。加藤は「そうだよね。timelesz前に菊池くんがいいな、と思って。そうしたらtimeleszで当たって、やった！と思いました」とニヤリ。菊池は即座に「言わなくていいんですよ、そこは」とツッコんだ。
◆加藤浩次、菊池風磨に「いろんなバッシングされたりしてるでしょ？」
さらに加藤は、菊池に関して「見ていると純粋な部分がある」と話し「バッシングにもめげず。いろんなバッシングされたりしてるでしょ？」と質問。菊池は「ガンガンされてます（笑）」と答え、加藤は「それでもやっぱり自分をちゃんと貫いているというのが、今回のドラマのナガレという役にぴったりだと思った」と打ち明けた。
菊池は昔から加藤のことが大好きだったと言い「バラエティーもそうですけど、ドラマの『人にやさしく』を見て、加藤さんの役が特に大好きで」と告白。「そこからバラエティーでもより見ていくようになって、『ちょけてるけど真剣に物事を伝える人ってかっこいいな』ってずっと思っていた」と明かし「タイプロやってるときは僕、加藤浩次を下ろしてましたから！」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】