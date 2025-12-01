Perfume¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¸ø³«·èÄê¡ª¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡×¡Ê¤¢～¤Á¤ã¤ó¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Perfume¤Î25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØPerfume¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É-25 years Document-¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯5·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÆÃÊó¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¢～¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Îµ°À×¤òÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÃ©¤ë
ËÜºî¤Ï¡¢Perfume¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤¢～¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Î¡È25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£
·ëÀ®¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Perfume¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯µÇ°Æü¤Î2025Ç¯9·î21Æü¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
2015Ç¯¸ø³«¤Î¡ØWE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×ÆÍÆþÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î22Æü¡¦23Æü³«ºÅ¤Î¡ØPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode TOKYO DOME¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢·ëÀ®¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢～¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Îµ°À×¤òÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÃ©¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×È¯É½¸å¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â´º¹Ô¡£Perfume¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢25Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ººß¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¸ì¤ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡Èº£¡É¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ïーー¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢NHKÆþ¶É¸å¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ØMUSIC JAPAN¡Ù¡Ø¥¹¥³¥é ºäËÜÎ¶°ì ²»³Ú¤Î³Ø¹»¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢Perfume¤Î¡ØWE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¤Î¡ØNO SMOKING¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡ØSAYONARA AMERICA¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢LiSA¤Î¡ØLiSA Another Great Day¡Ù¡Ê2022Ç¯/Netflix¡Ë¡¢¤¯¤ë¤ê¤Î¡Ø¤¯¤ë¤ê¤Î¤¨¤¤¤¬¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è´ÆÆÄ¤Îº´ÅÏ³ÙÍø¤¬Ì³¤á¤ë¡£2026Ç¯¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºßÀ©ºîÃæ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊó¤È¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤â²ò¶Ø¡£ÆÃÊó¤Ï¡¢¤¢～¤Á¤ã¤ó¤¬¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬25Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×È¯É½¸å¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤¿½é±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤Ë»ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¸ì¤ë¿¿¼Â¤È¤Ïーー¡£ËÜºî¤ÎÂ³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£
¢£Perfume¡¢º´ÅÏ³ÙÍø´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¡ý¤¢～¤Á¤ã¤ó
ËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ëÀ®25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿§¡¹¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ËÜÅö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â±Ç²è¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢Perfume¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¤«¤·¤æ¤«
ºÇ½é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2019Ç¯¤«¤éÌ©Ãå¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌ©Ãå¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËPerfume¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ý¤Î¤Ã¤Á
¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊÔ½¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤âÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3¿Í¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ýº´ÅÏ³ÙÍø´ÆÆÄ
25¼þÇ¯¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÉÉáÄÌ¡È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¾³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£¶òÄ¾¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÀµÄ¾¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹½Ö´Ö¤ËÀ§ÈóÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËèÆü¤ò¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØPerfume¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É-25 years Document-¡Ù
2026Ç¯5·î15ÆüÁ´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§Perfume
´ÆÆÄ¡§º´ÅÏ³ÙÍø
²»³Ú¡§ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¡ÊCAPSULE¡Ë
ÇÛµë¡§Æü³è
(C)2026 Perfume ¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É Film Partners.
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²èºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.perfume-web.jp/20¡ß25-anniversary/perfume-movie/
Perfume OFFICIAL SITE
https://www.perfume-web.jp
¢£¡Ú²èÁü¡ÛPerfume¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿