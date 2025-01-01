¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°Éß¡¡ßÀ²È¤È¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×¾¡Éé¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡×¡¡¼«¿®Ëþ¡¹¤Î¥ï¥±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×¤ÇßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤ÄÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤éÂ¨µ¢Âð¤¹¤ë¤Í¤ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼CHIKA¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¤¬»²Àï¡£ºÇ½é¤Î¶¥µ»¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤5¿ÍÈ´¤¤·¤¿¤éÂ¨µ¢Âð¡ª¡×¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ßÀ²È¤¬1¾¡¤·¤Æ2¿ÍÌÜ¤Ë²°Éß¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢²°Éß¤Ï¡Ö²¶¡¢ßÀ²È¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËßÀ²È¤¬¡Ö²¿¤Ç¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖßÀ²È¤µ¤ó¡¢¥Ï¥²¤Æ¤ë¤«¤é²¼¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö²¿¤ä¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿ßÀ²È¡£²°Éß¤«¤é¡Ö¤À¤«¤é3Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÁªÂò»è¤¬1¤Ä¸º¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö²¿¤¬¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²°Éß¤Ë¡ÈÀú¤é¤ì¤¿¡ÉßÀ²È¤Ï¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤È¡¢í´í°¤Ê¤¯²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ²óÈò¡£¤³¤ì¤Ë²°Éß¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡¼¡¼¥Ï¥²¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤ÆÂç¤²¤µ¤Ë¶Ã¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£