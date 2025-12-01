timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢°ÜÆ°¤Ï¼Â²È¤Î¼Ö¡¡»öÌ³½ê¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡ÖËÍ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬24Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡Ê1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì¡¦ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤¿µÆÃÓ¤Î°ÜÆ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢»×¤ï¤ÌÎ¢Â¦¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡
¡¡º£ºî¤Ï¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤é7¿Í¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤óÄì7¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤Î¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤éOK¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢2¡¢3»þ´ÖÁá¤¯»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¡£¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤ò¡Ö¤Þ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë²ÃÆ£¤Ï¤Õ¤È¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄµÆÃÓ·¯¤Î°ÜÆ°¼Ö¤Ç½õ¼êÀÊ¤Çµ¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥´¶ÅÙ¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¼ÁÌä¡£µÆÃÓ¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¿Å¾¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÆÃÓ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤¤¡£¸å¤í¤À¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿²¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë´ó¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Çã¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¤Ã¤Æ¡£Ç¯¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍýÍ³¤ò²óÅú¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¥»¥À¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë²ÃÆ£¤Ë¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¼Ö¤¬ËÍ»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¡¢¼Â²È¤Î¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËÍ¡¢¼Â²È¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ÃÆ£¤¬ÂåÊÛ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¸å¤í¤Î¥É¥¢¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤«ÅÝ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç³«¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤ß¤½¤Ê¤Î¤¬¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì±þ¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÝ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¾³Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤¹¤È²ÃÆ£¤ÏÂç¥¦¥±¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ï¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ÜÆ°¼Ö¡Ë¼Â²È¤Ç10Ç¯¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡
¡¡º£ºî¤Ï¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤é7¿Í¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤óÄì7¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÆÃÓ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤¤¡£¸å¤í¤À¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿²¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë´ó¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Çã¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¤Ã¤Æ¡£Ç¯¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍýÍ³¤ò²óÅú¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¥»¥À¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë²ÃÆ£¤Ë¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¼Ö¤¬ËÍ»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¡¢¼Â²È¤Î¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËÍ¡¢¼Â²È¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ÃÆ£¤¬ÂåÊÛ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¸å¤í¤Î¥É¥¢¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤«ÅÝ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç³«¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤ß¤½¤Ê¤Î¤¬¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì±þ¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÝ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¾³Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤¹¤È²ÃÆ£¤ÏÂç¥¦¥±¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ï¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ÜÆ°¼Ö¡Ë¼Â²È¤Ç10Ç¯¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£