THE¡¡ALFEE¡¡1Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¡ª105²óÌÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡¡¼«¿È¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·
¡¡THE¡¡ALFEE¤Ï24Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÄÆ±½ê¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥ÉºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»105²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¡¢À»¤Ê¤ëÌë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î¶¯¤ß¡É¤Ç¤¢¤ë3À¼¥³¡¼¥é¥¹¤Ï¤è¤êÀ¨¤ß¤òÁý¤·¤¿¡£Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î3Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö·¯¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHEART¡¡OF¡¡RAINBOW¡×¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Þ¤Ç19¶Ê¡£1Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯4·î¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»3000²óÌÜ¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¡£¹â¸«Âô¤Ï¡Ö¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë²þ¤á¤Æ¡£¡È¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡É¡×¤ÈÀë¸À¡£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯»Ë¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë3¿Í¤Ï²»³Ú¤ÎÆ»¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¡£