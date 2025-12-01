Perfume¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Î¡È¿¿¼Â¡É±Ç¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è²½¡¡·ëÀ®25Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤òÉÁ¤¯¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿Perfume¤Î25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØPerfume¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É-25 years Document-¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯5·î15Æü¤Ë¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÊó±ÇÁü¡Û¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤Î3¿Í¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¤ò½é²ò¶Ø
¡¡·ëÀ®¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Perfume¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°Æü¤Î2025Ç¯9·î21Æü¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢2015Ç¯¸ø³«¤Î¡ØWE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×ÆÍÆþÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯9·î22Æü¡¢23Æü³«ºÅ¤Î¡ÖPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode TOKYO DOME¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢·ëÀ®¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Îµ°À×¤òÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÃ©¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´º¹Ô¡£Perfume¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢25Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ººß¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¸ì¤ë¡¢3¿Í¤Î¡Èº£¡É¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢NHKÆþ¶É¸å¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ØMUSIC JAPAN¡Ù¡Ø¥¹¥³¥é ºäËÜÎ¶°ì ²»³Ú¤Î³Ø¹»¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢Perfume¤Î¡ØWE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡Ù(15)¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¤Î¡ØNO SMOKING¡Ù(19)¡¢¡ØSAYONARA AMERICA¡Ù(21)¡¢LiSA¤Î¡ØLiSA Another Great Day¡Ù(22/NETFLIX)¡¢¤¯¤ë¤ê¤Î¡Ø¤¯¤ë¤ê¤Î¤¨¤¤¤¬¡Ù(23)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¤Îº´ÅÏ³ÙÍø¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÍèÇ¯¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºßÀ©ºîÃæ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊó¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬25Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤Î3¿Í¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤¿½é±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿ÆÃÊó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºîÉÊ¡ØPerfume¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É-25 years Document-¡ÙÂè1ÃÆ¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´°À®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±Ç²è²½È¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È´ó¤»¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¿º´ÅÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£¶òÄ¾¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÀµÄ¾¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹½Ö´Ö¤ËÀ§ÈóÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËèÆü¤ò¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢§¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
ËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ëÀ®25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿§¡¹¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ËÜÅö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â±Ç²è¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢Perfume¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤«¤·¤æ¤«¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÇ½é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2019Ç¯¤«¤éÌ©Ãå¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌ©Ãå¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËPerfume¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Î¤Ã¤Á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊÔ½¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤âÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3¿Í¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£º´ÅÏ³ÙÍø´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È
25¼þÇ¯¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¾³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£¶òÄ¾¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÀµÄ¾¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹½Ö´Ö¤ËÀ§ÈóÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËèÆü¤ò¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊó±ÇÁü¡Û¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤Î3¿Í¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¤ò½é²ò¶Ø
¡¡·ëÀ®¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Perfume¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°Æü¤Î2025Ç¯9·î21Æü¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢2015Ç¯¸ø³«¤Î¡ØWE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢NHKÆþ¶É¸å¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ØMUSIC JAPAN¡Ù¡Ø¥¹¥³¥é ºäËÜÎ¶°ì ²»³Ú¤Î³Ø¹»¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢Perfume¤Î¡ØWE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡Ù(15)¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¤Î¡ØNO SMOKING¡Ù(19)¡¢¡ØSAYONARA AMERICA¡Ù(21)¡¢LiSA¤Î¡ØLiSA Another Great Day¡Ù(22/NETFLIX)¡¢¤¯¤ë¤ê¤Î¡Ø¤¯¤ë¤ê¤Î¤¨¤¤¤¬¡Ù(23)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¤Îº´ÅÏ³ÙÍø¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÍèÇ¯¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºßÀ©ºîÃæ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊó¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬25Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤Î3¿Í¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤¿½é±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿ÆÃÊó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºîÉÊ¡ØPerfume¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É-25 years Document-¡ÙÂè1ÃÆ¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´°À®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±Ç²è²½È¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È´ó¤»¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¿º´ÅÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£¶òÄ¾¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÀµÄ¾¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹½Ö´Ö¤ËÀ§ÈóÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËèÆü¤ò¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢§¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
ËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ëÀ®25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿§¡¹¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ËÜÅö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â±Ç²è¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢Perfume¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤«¤·¤æ¤«¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÇ½é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2019Ç¯¤«¤éÌ©Ãå¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌ©Ãå¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËPerfume¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Î¤Ã¤Á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊÔ½¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤âÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3¿Í¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£º´ÅÏ³ÙÍø´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È
25¼þÇ¯¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¾³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£¶òÄ¾¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÀµÄ¾¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹½Ö´Ö¤ËÀ§ÈóÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËèÆü¤ò¿¿Ùõ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£