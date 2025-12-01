ÇµÌÚºä46°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¡¡¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¼öÊ¸¾§¤¨¤ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼ÃÂÀ¸¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤¬¼öÊ¸¾§¤¨¤ë¡ª¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¥³¥é¥Ü¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿·CM
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶ËþÅÀ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¤ÎÁ´5¾¦ÉÊ¤òÍèÇ¯1·î7Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡1·î6Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·CM¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£CM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ë¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ°ì¥ÎÀ¥¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥á¥é¥¾¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É¤Î¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ÆÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÇ¡³¹Ãæ¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡£°ì¥ÎÀ¥¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ë¡¼¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¼öÊ¸¡Ö¥á¥é¥¾¡¼¥Þ¡×¤äCM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·õµ»¡Ö¥®¥¬¤¦¤Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥¯¥¨¡ß¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎÅÐ¾ì¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
