²ÃÆ£¹À¼¡¡¡½é¥É¥é¥Þ´ÆÆÄÄ©Àï¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤¬ÐþËý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤À¤¤¤Ö¸¬µõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä¡©¡ª¡×¡ÊÍèÇ¯1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¿¼Ìë0¡¦24¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¥É¥é¥Þ´ÆÆÄ¤Ë½éÄ©Àï¡£¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«50ºÐ²á¤®¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¾¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á´¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¿´¤Ëµ¢¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Èó¾ï¤Ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤¬ÐþËý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤À¤¤¤Ö¸¬µõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤Ì¸ú²Ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤éOK¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤¿¶Ã¤¤Î²óÅú¡£¡Ö¡Ê»£±Æ¤¬¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´¬¤¤¤¿¤é³§´î¤Ö¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿µÆÃÓ¤â¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¡Ê¤Î´¬¤¶ñ¹ç¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ç2¡¢3»þ´Ö´¬¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢1»þ´Ö´¬¤¤À¤È³§¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éÁêÅö¡Ê¤¹¤´¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥°¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Î»£±Æ¤Î¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¡É¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÎ¤¬3¡¢4»þ´Ö´¬¤¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¡È·üÇ°ÅÀ¡É¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡Ö´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Äó°Æ¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤«¤é¤â¼«È¯Åª¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯²¹¤«¤¤¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤òÏÃ¤·¤¿¡£