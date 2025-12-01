¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆÈ¯É½¡¡¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ5¼ïÈ¯Çä¤Ø¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î7Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ5¼ï¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´5¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡¡2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶ËþÅÀ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¤ÎÁ´5¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ÎÄó¶¡¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Ã¥×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î6Æü¤è¤ê¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£CM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ë¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¡Ö¥á¥é¥¾¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É¤Î¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ÆÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï5¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥àin ¥¹¥é¥¤¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥°¥ê¥Þ¥¹¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢5¼ï¥»¥Ã¥È¤òÀÇ¹þ2990±ß¤Ç¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤½¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Î±þÊç¤Ï1·î7Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´5¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡¡2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶ËþÅÀ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¤ÎÁ´5¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î6Æü¤è¤ê¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£CM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ë¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¡Ö¥á¥é¥¾¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É¤Î¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ÆÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï5¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥àin ¥¹¥é¥¤¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥°¥ê¥Þ¥¹¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢5¼ï¥»¥Ã¥È¤òÀÇ¹þ2990±ß¤Ç¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤½¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Î±þÊç¤Ï1·î7Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¡£