¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤ÎTHE¡¡ALFEE¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡¡¡Ö¸¤»³»ö·ï¡×¡Öµþ²¦¥×¥é¥¶¡×¡ÖÆîµªÇòÉÍ¡×ÅÁÀâ¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿
¡¡THE¡¡ALFEE¤¬½Ð±é¤·¤¿TBS¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î²Î¾§±ÇÁü¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤¬ÍèÇ¯3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£·×527Ê¬¤Î±ÇÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿5ËçÁÈ¤ß¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖTHE¡¡ALFEE¡¡TBS¡¡COMPLETE¡¡BOX¡½1983¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡Á2024¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¡½¡×¡£º£¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë3¿Í¤ÎÎò»Ë¤ò¼ý¤á¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸¤Î¤ªÊõ¤À¡£
¡¡83Ç¯¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤«¤é¡¢Æ±¶É¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¤ÇºòÇ¯¤Î¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯°Ê¾å¤Îµ°À×¡£ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÌ¾ÌÂ¾ìÌÌ½¸¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é89Ç¯¤Î½ªÎ»¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÈôÌö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¡£¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤è¤ê¤âÃæ·Ñ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÃæ·Ñ¤Î¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºù°æ¸¡Ê70¡Ë¤â¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê71¡Ë¤â¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Î¤¬¡Ê1¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÀ¸²Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡È¸¤»³»ö·ï¡É¡Ê2¡Ëµþ²¦¥×¥é¥¶¤Î²°¾å¤ÇÌ¿¹Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î²Î¾§¡Ê3¡ËÆîµªÇòÉÍ¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¹ñÆâ½é¤Î±ÒÀ±Ãæ·Ñ¤Î3¤Ä¤À¡£
¡¡¸¤»³»ö·ï¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¼«Âð¤Ç²Î¾§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÉÔºß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«ÂðÁ°¤Ç±éÁÕ¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÅÅÎÏ¤¬°ÂÄê¤»¤º±éÁÕ¥Æ¡¼¥×¤ÎºÆÀ¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£ºäºê¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¸¤¤¬ËÊ¤¨»Ï¤á¤Æ»¶¡¹¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡£¹â¸«Âô¤Ï¡Öµþ²¦¥×¥é¥¶¤Ç¤ÏÌõ¤âÊ¬¤«¤é¤º²Î¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡£²¶¤é¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£