µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¸½¾ì¤ÇÂæËÜ»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ý¥ê¥·¡¼ÌÀ¤«¤¹¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¶¶ËÜ¾À¸¤Ë¤âÅÁ¼ø¡ÖËÍ¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬24Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡Ê1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì¡¦ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÆÃÓ¤ò´Þ¤á¤Û¤Ü¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç°ìÀÚÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡
¡¡¤¢¤¨¤Æ¡Ö»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ë¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¡£µÆÃÓ¤Ï¡ÖËÍ¤â¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤ó¤À¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ä¹¤¼¤ê¤Õ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡£¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É´ðËÜÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢ËÍ¡¢¥É¥é¥Þ½é¤á¤Æ½Ð¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡ØÂæËÜ¤ò¸½¾ì¤Ç»ý¤Ä¤Ê¡Ù¤ÈÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤ÇÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£ºÇÄã¸Â¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤È¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØÂæËÜ¤À¤±¤Ï»ý¤Ä¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï°ÕÃÏÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤é7¿Í¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤óÄì7¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡õ²ÃÆ£¹À¼¡
¡¡¤¢¤¨¤Æ¡Ö»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ë¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¡£µÆÃÓ¤Ï¡ÖËÍ¤â¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤ó¤À¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤ÇÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£ºÇÄã¸Â¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤È¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØÂæËÜ¤À¤±¤Ï»ý¤Ä¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï°ÕÃÏÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡È¥¯¥»¤À¤é¤±¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤é7¿Í¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤óÄì7¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£