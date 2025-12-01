Perfume¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤¬26Ç¯£µ·î¸ø³«
26Ç¯¤«¤é¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Perfume¤Î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÀ½ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖPerfume¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ý25 years Document¡Ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢26Ç¯5·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Perfume¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°Æü¤Î9·î21Æü¤ËÆÍÁ³¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£15Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖWE ARE Perfume¡ÝWORLD TOUR 3rd DOCUMENT¡×°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ëÀ®¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¡¢¤«¤·¤æ¤«¡Ê37¡Ë¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ê37¡Ë¤Îµ°À×¤òÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤É¤ë¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬º£¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È´ó¤»¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡¢Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¿º´ÅÏ³ÙÍø´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£¶òÄ¾¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÀµÄ¾¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹½Ö´Ö¤Ë¤¼¤ÒÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËèÆü¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£