timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¡°ÜÆ°¼Ö¤Ï¡Ö¼Â²È¤Î¼Ö¡×¤È¹ðÇò¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¤â¶Ã¤
¡¡timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä¡©¡ª¡×¡ÊÍèÇ¯1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¿¼Ìë0¡¦24¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£°ÜÆ°¤Ë»È¤¦¼Ö¤¬¼«Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËÉ±Ò¾Ê¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿7¿Í¤Ë¤è¤ëÌ©¼¼¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ÃÆ£¤¬¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Ê¤¼µÆÃÓ¤Ï»£±Æ¤Îµ¢¤ê¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Î¤«¤ò¼ÁÌä¡£µÆÃÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡¢¸å¤í¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Ç¯¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Çã¤Ã¤Æ¡¢°û¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎÃç¤¬ÎÉ¹¥¤¬¤æ¤¨¤Î¹ÔÆ°¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤ÏÂç¿Í¿ô¤¬¾è¤ì¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥»¥À¥ó¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£µÆÃÓ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤âËÍ¡¢¡Ê½êÂ°¤¹¤ëSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤È¡Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤òËÍ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»×¤ï¤Ì°ÜÆ°¼Ö¤ÎÀµÂÎ¤Ë²ÃÆ£¤â¡Ö¼Â²È¤Î¼Ö¤Ç¸½¾ìÍè¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Ö¼Â²È¤Î¼Ö¤¬¤â¤È¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤¯¤é¤¤¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òËÍ¤¬°ÜÆ°¼Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Â²È¤Ï¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¡£¼¡¡Ê¤Ë°ÜÆ°¼Ö¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡Ë¤Ï¥»¥À¥ó¤ÇÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£