THE ALFEE¡¢À»Ìë¤ËÀ¸³¶¸½ÌòÀë¸À¡Ö²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡×105²óÌÜÉðÆ»´Û¤Ç£±Ëü¿ÍÌ¥Î»
THE ALFEE¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é¡ÖHEART OF RAINBOW¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æ±½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë105²óÌÜ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¡¢1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö105²óÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê71¡Ë¤¬¶«¤ó¤ÇÀ»¤Ê¤ëÌë¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖCandle Light¡×¡ÖÀ»Ìë¡ÝÆó¿Í¤ÎSilent Night¡Ý¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤ÆÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤Ã¤¿1983Ç¯¤«¤é42Ç¯¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¸Å´õ¡£¤³¤ì¤À¤È80¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£ÊÆ¼÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬¡ØTHE¡¡ÊÆ¼÷¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤·ã¤·¤¤²»¤ÈÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÉðÆ»´Û¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
74Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é52Ç¯¡£º£Ç¯¤ÏÊ¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤ª¹ñ¤¬Ç§¤á¤¿ºÇ½é¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸Å´õ¤ò±Û¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤äÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÇÄÌ»»¥é¥¤¥Ö²ó¿ô¤Ï2993²ó¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£ÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤Î160²ó¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Î135²ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê80¡Ë¤Î110²ó¤ËÂ³¤¯¡£¹â¸«Âô¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¤Ë²»³Ú¤ò¼¤á¤¿¼«Ê¬¤é¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À²»³Ú¤¬²¶¤¿¤Á¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£THE ALFEE¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¡£À¸³¶¸½Ìò¤òÀë¸À¤·¡¢ÍèÇ¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3000²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ØÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û