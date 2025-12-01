TXT¡ÖBeautiful Strangers¡×1°Ì¡¡¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼´°Áö¤Î¥ß¥»¥¹¤¬3ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡TOMORROW X TOGETHER¡ÖBeautiful Strangers¡×¤¬¡¢12·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¾å¾ºÎ¨79.9¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë¥¦¥£¥ó¥¯¤¹¤ëTXT
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2025Ç¯8·î4ÆüÉÕ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ØThe Star Chapter: TOGETHER¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡£13Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KBSÇ¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Úº×¡Ø2025 Music Bank Global Festival in JAPAN¡Ù¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¡¢1¶ÊÌÜ¤ËÆ±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡10·î25Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢12·î20Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¼«¿È½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤¬TOP10¤Ë3ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4°Ì¤Ë¡ÖLove me, Love you¡×¡¢7°Ì¤Ë¡Ö¥¢¡¦¥×¥ê¥ª¥ê¡×¡¢10°Ì¤Ë¡ÖCHEERS¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä
