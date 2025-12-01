THE ALFEE¡¢ÎòÂå£´°Ì¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û105²óÌÜ¸ø±é¡¡ºÇÂ¿¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤Î160²ó¡Ä£²°Ì¤Ï¡©
THE ALFEE¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é¡ÖHEART OF RAINBOW¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æ±½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï105²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎòÂåºÇÂ¿¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤Î160²ó¡¢Â³¤¯¤Î¤Ï½÷ÀºÇÂ¿135²ó¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë³°¹ñ¿ÍºÇÂ¿¤Ç¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê80¡Ë¤Î110²ó¡£THE ALFEE¤Ï¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë105²ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤ÇÄÌ»»¥é¥¤¥Ö²ó¿ô¤â2993²ó¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤Ï¡Ö¸Å´õ¤ò±Û¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤äÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£THE ALFEE¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¡£ÍèÇ¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3000²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£