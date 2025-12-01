¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¿ÆÍ§¤È°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¡¡¼Ö¤Ç7»þ´ÖÈ¾¤«¤±µ¢Âð¡ÖÁ´Á³µöÍÆ¤Ç¤¤ë°ÜÆ°ÈÏ°Ï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¡¢29Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖDaiichi Life ¤Ë¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤«¤é¡ÖDaiichi Life¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¿·CM¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤Þ¤¹⋯NOWÉôÌç¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾ÅÄ¸µÂÀ
¡¡Æ±CM¤Ç¤Ï¡¢Daiichi Life¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±»ö¶È¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤â¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤í¤²¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¡¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¡ÖDaiichi Life Blue¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿4¿Í¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÌöÆ°¤·¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¡È¿ÍÀ¸¡áLife¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¿¤á¤¯¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¥í¥´¤Î¡ÖDaiichi Life Flag¡×¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î°Õ»×¤ò¹þ¤á¤¿CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡ÖDaiichi Life Blue¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î4¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤òÎÏ¶¯¤¯ÌöÆ°¤·¤ÆÉ½¸½¡£º£ÅÄ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤æ¤ë¤¯´¬¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¸½¾ìÆþ¤ê¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð¤¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢½ª»Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤»£±Æ¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Â¼¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÊâ¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸«»ö¤ÊÂ¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÆ£ºê¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£»£±Æ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÊÆ£ºê¤òÌÚÂ¼¤¬¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï4¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÊâ¤¯¥«¥Ã¥È¤Ë¾¯¤·¶ìÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÊâ¤¯¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£ºê¤Î¼ñÌ£¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£º£ÅÄÈþºù¡õ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õÌÚÂ¼Úå¡õÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½º£²ó¡¢¡ÖDaiichi Life ¤Ë¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÍèÇ¯¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ÊÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£ÅÄ¡§¥é¥°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤êÂç¤¤á¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¤½¤¦¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡§ÍÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤º¤ËÎ¯¤á¤Æ¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÃå¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÊ¬¡¢¤â¤¦ÍÎÉþ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤³¤í°ìÀÚÌÏÍÍÂØ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¢¥é¥Ã¥¯ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¡Ê²È¶ñ¤Î¡ËÇÛÃÖÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤¢¤Î¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÌÚÂ¼¡§3Ç¯Á°¤«¤é¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¡¢ºîÉÊ¿ô¤¬200ÅÀ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡È³¨¤Î¸ÄÅ¸¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¤Î²ò¶Ø¤Ïº£Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£ÅÄ¡§»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦Î¦¾å¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢9Æü´Ö¤ÎÇ®µ¤¤òÄ¾¤ËËèÆü´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¶õµ¤´¶¤äÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡§¿ÆÍ§¤È°ËÀª¿ÀµÜ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤ê¤Ï¼Ö¤ÇÅìµþ¤Þ¤Ç7»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7»þ´ÖÈ¾¤Ã¤ÆÁ´Á³µöÍÆ¤Ç¤¤ë°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£ºê¡§º£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²ÈÂ²¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î´î¤Ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±CM¤Ç¤Ï¡¢Daiichi Life¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±»ö¶È¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤â¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤í¤²¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¡¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¡ÖDaiichi Life Blue¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿4¿Í¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÌöÆ°¤·¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¡È¿ÍÀ¸¡áLife¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¿¤á¤¯¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¥í¥´¤Î¡ÖDaiichi Life Flag¡×¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î°Õ»×¤ò¹þ¤á¤¿CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡ÖDaiichi Life Blue¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î4¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¤Ò¤í¤²¤ë¡×¤òÎÏ¶¯¤¯ÌöÆ°¤·¤ÆÉ½¸½¡£º£ÅÄ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤æ¤ë¤¯´¬¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¸½¾ìÆþ¤ê¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð¤¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢½ª»Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤»£±Æ¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Â¼¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÊâ¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸«»ö¤ÊÂ¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÆ£ºê¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£»£±Æ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÊÆ£ºê¤òÌÚÂ¼¤¬¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï4¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÊâ¤¯¥«¥Ã¥È¤Ë¾¯¤·¶ìÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÊâ¤¯¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£ºê¤Î¼ñÌ£¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£º£ÅÄÈþºù¡õ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õÌÚÂ¼Úå¡õÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½º£²ó¡¢¡ÖDaiichi Life ¤Ë¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÍèÇ¯¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ÊÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£ÅÄ¡§¥é¥°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤êÂç¤¤á¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¾¡ª¤½¤¦¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡§ÍÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤º¤ËÎ¯¤á¤Æ¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÃå¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÊ¬¡¢¤â¤¦ÍÎÉþ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤³¤í°ìÀÚÌÏÍÍÂØ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¢¥é¥Ã¥¯ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¡Ê²È¶ñ¤Î¡ËÇÛÃÖÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤¢¤Î¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÌÚÂ¼¡§3Ç¯Á°¤«¤é¥¹¥×¥ì¡¼¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¡¢ºîÉÊ¿ô¤¬200ÅÀ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡È³¨¤Î¸ÄÅ¸¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¤Î²ò¶Ø¤Ïº£Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£ÅÄ¡§»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦Î¦¾å¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢9Æü´Ö¤ÎÇ®µ¤¤òÄ¾¤ËËèÆü´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¶õµ¤´¶¤äÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡§¿ÆÍ§¤È°ËÀª¿ÀµÜ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤ê¤Ï¼Ö¤ÇÅìµþ¤Þ¤Ç7»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7»þ´ÖÈ¾¤Ã¤ÆÁ´Á³µöÍÆ¤Ç¤¤ë°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£ºê¡§º£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²ÈÂ²¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î´î¤Ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£