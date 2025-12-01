¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー3¼ï¤¬2026Ç¯1·î7Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤è¤êÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Óー¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñー¥Þ¥è¡×¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡¢¡Ö¥Áー¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー¡É¤È¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥íー¥È ÁÖ¤ä¤«¥èー¥°¥ë¥È¥½ー¥ÀÌ£¡×¤ÎÁ´5¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー¡É¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Õ¥íー¥È¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î27Æü¤è¤ê¿·TVCM¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ーÃÂÀ¸¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ーÃÂÀ¸¡×ÊÓ30ÉÃ¡Û
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Óー¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñー¥Þ¥è
²Á³Ê¡§ 560±ß～¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
860±ß～¡Ê¥Ð¥ê¥åー¥»¥Ã¥È¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó
²Á³Ê¡§ 490±ß～¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
790±ß～¡Ê¥Ð¥ê¥åー¥»¥Ã¥È¡Ë
¥Áー¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤
²Á³Ê¡§ 540±ß～¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
840±ß～¡Ê¥Ð¥ê¥åー¥»¥Ã¥È¡Ë
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º ÁÖ¤ä¤«¥èー¥°¥ë¥È¥½ー¥ÀÌ£
²Á³Ê¡§ 300±ß～¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
¥Ð¥ê¥åー¥»¥Ã¥È¡Ü50±ß
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥íー¥È ÁÖ¤ä¤«¥èー¥°¥ë¥È¥½ー¥ÀÌ£
²Á³Ê¡§ 380±ß～¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
¥Ð¥ê¥åー¥»¥Ã¥È¡Ü70±ß
¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ーÃÂÀ¸¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
¡¡ÆÍÇ¡³¹Ãæ¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ëー¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¼öÊ¸¡Ö¥á¥é¥¾ー¥Þ¡×¤ä¡¢TVCM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·õµ»¡Ö¥®¥¬¤¦¤Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥¯¥¨¡ß¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー¡×¤ÎÅÐ¾ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥³¥é¥ÜµÇ°OOH
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸ÂÄê²°³°¹¹ð¤¬2026Ç¯1·î6Æü¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー¤ÎÃÂÀ¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥é¥¯¥¨¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤È¡¢¥É¥é¥¯¥¨¥Ðー¥¬ー3¾¦ÉÊ¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ê²°³°¹¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦·Ç½Ð´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î6Æü～1·î18ÆüÍ½Äê
¡¦·Ç½Ð¾ì½ê¡§ Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡Ê¥á¥È¥í¥Ï¥Ã¥È¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥©ー¥¯¡¢¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢
¿å·Ê¡¢¥¥ã¥Î¥ÔーÃì¡Ë
¡¦·Ç½Ð¥µ¥¤¥º¡§ ¥á¥È¥í¥Ï¥Ã¥È³°¼þ H13m¡ßW34.9m
¥á¥È¥í¥Ï¥Ã¥ÈÆâ¼þ H8.5m¡ßW62.76m
¢¨°Ê²¼¤ÎÅÀ¤´Ãí°Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
-¸òº¹ÅÀÆâ¤äÉÕ¶á¤ÇÄ¹»þ´ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þÊÕ»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢»°µÓÅù¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤äÄÌ¹ÔÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬±Ç¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Î±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
-·Ù»¡´±¤Î»Ø¼¨¡¦Í¶Æ³¤ä¼þÊÕ»ÜÀß¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ëÅù¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX