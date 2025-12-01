¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬3¼ïÎà¤Î¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¡¢µðÂç²°³°¹¹ð¤âÅÐ¾ì
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¤«¤é¡¢40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢3¼ïÎà¤Î¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Ê¤É¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Í¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ê560±ß¡Á¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤ßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥³¥ó¥½¥á¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»Ý¤ß¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î°ìÉÊ¤À¡£
Æ±¤¸¤¯¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ê490±ß¡Á¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¥Ñ¥Æ¥£¤ò»Ý¿É¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î2¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë°ìÉÊ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÉü³èÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¡Ê540±ß¡Á¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢2Ëç¤Î¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤ò¤Æ¤ê¤ä¤É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÍí¤á¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥º¤È¥ì¥¿¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê°ìÉÊ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¡Ê300±ß¡Á¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥ÈÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¡Ê380±ß¡Á¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Ã¥×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î6Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢µðÂç¤Ê¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·ÇºÜ¤·¤¿²°³°¹¹ð¤¬Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥é¥¯¥¨¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼3¾¦ÉÊ¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ê²°³°¹¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
