Perfume¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×È¯É½¸å¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¡¢£²£µÇ¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®ÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À©ºî¡¢ÍèÇ¯£µ·î¸ø³«
¡¡Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤¹¤ë£³¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡½£²£µ¡¡£ù£å£á£ò£ó¡¡£Ä£ï£ã£õ£í£å£î£ô¡½¡×¡Êº´ÅÏ³ÙÍø´ÆÆÄ¡Ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯£µ·î£±£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·ëÀ®¤«¤é£²£µÇ¯´Ö¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Î½¸ÂçÀ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡££²£°£±£µÇ¯¤Î¡Ö£×£Å¡¡£Á£Ò£Å¡¡£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡½£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£³£ò£ä¡¡£Ä£Ï£Ã£Õ£Í£Å£Î£Ô¡×°ÊÍè¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·ëÀ®¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î£³¿Í¤Îµ°À×¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤É¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×È¯É½¸å¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÌ©Ãå¡£ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤òÉ³²ò¡Ê¤Ò¤â¤È¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊó¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬£²£µÇ¯´Ö¤Î³èÆ°¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡ÖËÜÅö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¼Â¤¬µÍ¤á¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ËÜÅö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â±Ç²è¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤·¤æ¤«¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££²£µ¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤«¤éÌ©Ãå¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌ©Ãå¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤Ë³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬±Ç¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Î¤Ã¤Á¡Ö¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊÔ½¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤âÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£³¿Í¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×