£Í£É£Ó£É£Á¡¡ÁíÀª£²£²¿Í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É½¾¤¨¡¢¼î¶Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÈäÏª¡¡¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£²Æü´Ö¤Î£Ó£Ð¥é¥¤¥Ö
¡¡²Î¼ê¤Î£Í£É£Ó£É£Á¤¬£²£³¡¢£²£´Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö£Í£É£Ó£É£Á¡¡£È£Ï£Ì£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Â£É£Ç¡¡£Â£Á£Î£Ä¡¡£Ï£Ò£Ã£È£Å£Ó£Ô£Ò£Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î£±£²¿Í¤Î¥Û¡¼¥óÂâ¡£¥É¥é¥à¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥àÂâ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿ÁíÀª£²£²¿Í¤Î¡È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡É¤ò½¾¤¨¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÍÛ¤Î¤¢¤¿¤ë¾ì½ê¡×¤ÇËë³«¤±¤·¡¢¡Ö£Ã£Á£Ó£Ó£Á¡¡£Ì£Á£Ô£Ô£Å¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï°ÊÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³«ºÅ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Ð¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÄêÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ö£Ô£È£É£Ó¡¡£Ã£È£Ò£É£Ó£Ô£Í£Á£Ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¤¬³¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤ä¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¶¦ºî¤·¤¿¡Ö£È£ï£ì£ù¡¡£È£ï£ì£ä¡¡£Í£å¡×¤ò²Î¾§¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡¡£Ø¡Ç£Í£Á£Ó¡×¤ä¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¡Ö£Å£ö£å£ò£ù£ô£è£é£î£ç¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö£È£é£ç£è£å£ò¡¡£Ì£ï£ö£å¡×¡¢¡Ö£×£è£é£ô£å¡¡£Ã£è£ò£é£ó£ô£í£á£ó¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ì£Ï£Ò£Ù¡¡£Ä£Á£Ù¡×¤Î£³¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿£Í£É£Ó£É£Á¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤ÇÂçÀ¹¶·¤ÎÃæ¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£