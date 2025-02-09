£Ô£È£Å¡¡£Á£Ì£Æ£Å£Å¡¢¥Ð¥ó¥ÉºÇÂ¿£±£°£µ²óÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û¡¡¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ö¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Á£Ì£Æ£Å£Å¡×¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£³Ç¯£¸·î£²£´Æü¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é£´£²Ç¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿£³¿Í¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¿ô¤Ï£²£´Æü¸½ºß¤Ç£±£°£µËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Î»ý¤Ä¥Ð¥ó¥É¤ÎºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁíËÜ¿ô¤â£²£¹£¹£³ËÜ¤È£³£°£°£°ËÜ¤Þ¤Ç¤¢¤È£·ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäºê¹¬Ç·½õ¤Ï¡Ö£±£°£µ²óÌÜ¡¢¥¤¥Ö¤ÎÉðÆ»´Û»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£²Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½éÉðÆ»´Û¤«¤é¡Ë£´£²Ç¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¸Åµ©¡Ê¤³¤¡Ë¤Ç¤¹¡££¸£°ºÐ¡¢ÊÆ¼÷¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö·¯¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö£È£Å£Á£Ò£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ò£Á£É£Î£Â£Ï£×¡×¤äÌ¾¶Ê¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Ê¤É£±£¹¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·Âî±Û¤·¤¿¥®¥¿¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡££Ñ£Õ£Å£Å£Î¤Î¥«¥Ð¡¼¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Áª¶Ê¤ÇÀ»Ìë¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£±£°Æü¤Ë¤Ï¡¢±ÊÇ¯¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ìÊ¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£¹â¸«Âô½ÓÉ§¤Ï¡Ö¤ª¹ñ¤¬Ç§¤á¤¿ºÇ½é¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ö¸Åµ©¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È£±Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â¸«Âô¤Ï¡Ö£±£°Ç¯¸å¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤á¤¿¼«Ê¬¤é¤òÁÛÁü¤·¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¸å²ù¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢²»³Ú¤Ï¤Þ¤À²¶¤¿¤Á¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸½ÌòÀë¸À¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë²þ¤á¤Æ¤³¤³¤Ç¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£²£¹Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢£²£¹£¹£´ËÜÌÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¼ý¤á¡£ÍèÇ¯¤«¤é£³£°£°£°ËÜ¤Ë¸þ¤±¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¹â¸«Âô¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¼¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ìËç¡££µ£°Ç¯¥â¥Î¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢£µ£°Ç¯·Ð¤Ä¤È¥Ð¥ó¥É¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦²»¤òÊ¹¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤¤¡×¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÄ©¤à£³¿Í¤ÎÂÀ×¤¬À»Ìë¤ÎÉðÆ»´Û¤Ë³Î¤«¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£