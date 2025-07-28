¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡ª
2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤«¤é¤Ï5¤Ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2025Ç¯2·î¾å½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Î·õ¤Ä¤ë¤®¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥ÈÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¤ÎÁ´5¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼3¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢Í¦¼Ô¤Î·õ¤Î·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¼«¿®ºî¡ù
¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡õÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡¡¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥á¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥è
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ560±ß¡Á
100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡Ê¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤·¡Ë¤È¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¥¶¥¯ÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥Æ¥£¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
ÆÃÀ½¥Ð¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¤´¤Þ¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢Í¦¼Ô¤Î·õ¤Î¡È·õ¶Ú¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿1ËÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤ßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥³¥ó¥½¥á¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»Ý¤ß¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤¬¡¢Æù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¤È¥Ý¥Æ¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÁêÀÈ´·²¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¡õ¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥ó
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ490±ß¡Á
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥à¥ÍÆù¥Á¥¥ó¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò½Å¤Í¡¢2¼ïÎà¤Î¤´¤Þ¤È¡ÈÍ¦¼Ô¤Î·õ¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¡£
»Ý¿É¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¡Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡õ¥È¥Þ¥È¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¥Á¥ê¤Î¿É¤ß¤ò¥×¥é¥¹¡Ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î2¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ê¥Ã¤È»É·ãÅª¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¥À¥Ö¥ë¤Æ¤ê¤ä¤
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ540±ß¡Á
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤ò2Ëç»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¿É¤¤¤Æ¤ê¤ä¤É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÍí¤á¤Æ¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥ì¥¿¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥É¡£
¥Ð¥ó¥º¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¤´¤Þ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Í¦¼Ô¤Î·õ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿·õ¶Ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿1ËÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤ÎÆÃÀ½»ÅÍÍ¡£º£²ó¤Î¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¸ÂÄê¥Ð¥ó¥º¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ºⓇ¡¡ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£
²Á³Ê¡§300±ß¡Á
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥½¡¼¥À¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
º®¤¼¤ë¤È¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿å¿§¤¬Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹
¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥ÈⓇ¡¡ÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£
²Á³Ê¡§380±ß¡Á
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥½¡¼¥À¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¡¢µ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡È¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
