¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡Û£²£´Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£²£¸£¸¡¦£·£µ¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¸£·£³£±¡¦£±£¶¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï£µ±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¡£ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Ï¢ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤Î²þÁ±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£µ£±¡¦£´£·¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£³£¶£±£³¡¦£³£±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ËÁ°¤Î¤¿¤á¸á¸å£±»þ¤Ç¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡££²£µÆü¤Ï½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£