Jリーグは23日、FC町田ゼルビアに対して懲罰が決定したことを報告。対象の事象を以下の通りに説明し、クラブと黒田監督に向けてけん責の懲罰を与えている。



「黒田剛監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」



この発表には多くの反応が寄せられる中、翌24日に町田が公式Xで「懲罰の件について」と題した声明を投稿。「2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません」とJリーグの決定を改めて主張した。



「不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります」と反省をしつつ、「また、度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします」とも。クラブに寄せられた誹謗中傷には法的措置を取る構えであることを伝えている。