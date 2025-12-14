ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２８０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式24日（NY時間12:17）（日本時間02:17）
ダウ平均 48723.27（+280.86 +0.58%）
ナスダック 23614.33（+52.49 +0.22%）
CME日経平均先物 50595（大証終比：+255 +0.51%）
欧州株式24日終値
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.514（-0.018）
10年債 4.139（-0.023）
30年債 4.797（-0.027）
期待インフレ率 2.243（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（-0.002）
カナダ 3.406（-0.012）
豪 州 4.740（-0.014）
日 本 2.041（+0.014）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.54（+0.16 +0.27%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4508.30（+2.60 +0.06%）
ビットコイン（ドル）
87348.69（-312.76 -0.36%）
（円建・参考値）
1361万8534円（-48762 -0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
