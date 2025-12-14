NY株式24日（NY時間12:17）（日本時間02:17）
ダウ平均　　　48723.27（+280.86　+0.58%）
ナスダック　　　23614.33（+52.49　+0.22%）
CME日経平均先物　50595（大証終比：+255　+0.51%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独ＤＡＸ　　休み
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.514（-0.018）
10年債　 　4.139（-0.023）
30年債　 　4.797（-0.027）
期待インフレ率　 　2.243（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（-0.002）
カナダ　　3.406（-0.012）
豪　州　　4.740（-0.014）
日　本　　2.041（+0.014）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.54（+0.16　+0.27%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4508.30（+2.60　+0.06%）

ビットコイン（ドル）
87348.69（-312.76　-0.36%）
（円建・参考値）
1361万8534円（-48762　-0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ