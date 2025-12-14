きょうのユーロドルはＮＹ時間にかけて伸び悩む動きを見せており、１．１７ドル台後半で推移している。本日は一時１．１８ドル台と３カ月ぶりの高値水準に上昇していた。



ただ、ユーロドルはこのまま行けば、年ベースで反発して今年を終える見通しで、ドル安とドイツの財政刺激策がユーロ圏経済に波及するとの楽観的な見方に支えられている。直近のドル安はＦＲＢによる追加利下げへの期待を反映しているが、今年はトランプ大統領の不安定な政策運営による経済への影響に対する懸念からもドルは圧力を受けている。



ＦＲＢとは対照的にＥＣＢは当面金利を据え置くと予想されており、米欧の金融政策格差がユーロドルを下支えしており、年初来では約１４％上昇している。



EUR/USD 1.1779 EUR/JPY 183.51 EUR/GBP 0.8724



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

