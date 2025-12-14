　25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては115.90円高。出来高は2045枚となっている。

　TOPIX先物期近は3416.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50460　　　　　+120　　　　2045
日経225mini 　　　　　　 50465　　　　　+120　　　 53350
TOPIX先物 　　　　　　　3416.5　　　　　+8.5　　　　2235
JPX日経400先物　　　　　 30790　　　　　 +95　　　　 161
グロース指数先物　　　　　 656　　　　　　+4　　　　 304
東証REIT指数先物　　売買不成立

