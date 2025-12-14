日経225先物：25日2時＝120円高、5万460円
25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては115.90円高。出来高は2045枚となっている。
TOPIX先物期近は3416.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50460 +120 2045
日経225mini 50465 +120 53350
TOPIX先物 3416.5 +8.5 2235
JPX日経400先物 30790 +95 161
グロース指数先物 656 +4 304
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
