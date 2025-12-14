《Expo Legacy》パソナ、大阪・関西万博への感謝込め パビリオングッズを特別価格で販売
《Expo Legacy》パソナ、大阪・関西万博への感謝込め パビリオングッズを特別価格で販売
大阪・関西万博にパビリオンを出展したパソナグループは、万博への感謝を込めた企画として、会場で販売していたオリジナルグッズをオンラインで特別価格で販売している。
※記事中の画像はパソナグループ提供
同社は万博会場で出展したパビリオン『PASONA NATUREVERSE』は、「いのち、ありがとう」をテーマに、“からだ・こころ”の健康を実現する「Well-being（ウェルビーイング）」な社会のあり方を発信した。
中でもiPS細胞から作製した心筋シートを用いた「動くiPS心臓」は、未来の医療技術を身近にする展示とあって、人気を集めた。
iPS細胞をテーマにした展示などで、会期中にのべ215万人以上が来場した。
キャンペーンでは、キャラクターグッズやアパレル、工芸品とのコラボ商品など同パビリオンのオリジナルグッズを、定価から20%引きで販売する。
会場で購入できなかった人や、会場に足を運べなかった人にも万博の熱気を感じてもらえるよう企画された。
期間は2026年1月31日まで。大阪・関西万博「ありがとう企画」の第1弾として実施される。