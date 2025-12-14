スピルバーグ、ベン・アフレックを作品に“起用しない”理由が判明
スティーヴン・スピルバーグ監督が、ベン・アフレックを作品に起用しないのは、“息子を泣かせたから”だという。
脚本家のマイク・バインダーによると、2006年作「男と女の大人可愛い恋愛法則」は、ドリームワークスが製作、スピルバーグがメガホンを執ることを念頭に書かれたものであったが、ベンが主演を務める方向であることを知り、スピルバーグは不参加を決めたという。
バインダーはスティーヴン・ボールドウィンのポッドキャスト「One Bad Movie」でこう話す。
「彼は『何か一緒にやろう。僕のために何か書いてくれ』って言ったんです」
「当時、私たちはお互いパリセーズに住んでいた」
スピルバーグは当初、バインダー監督のもと、ドリームワークスでの製作を続けるつもりだったというが、ベンを主役にするつもりだと伝えたところ、「彼とはできない」と言われたそうで、その理由の1つが、スピルバーグのゴッドドーターであるグウィネス・パルトロウとベンが婚約していた時の家族休暇で、息子を泣かせたからだと伝えられた。
「息子が幼かった時、プールで遊んでいた息子が水から出たら、洋服を着た状態のベンが歩いてきて、息子がプールに突き落とした。そしたら、ベンは息子に激怒して、息子をプールに投げ入れ、息子を泣かせた」
