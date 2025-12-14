マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」が“No.1歴代最長新記録”達成

“クリスマスの女王”マライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」が、先週に続き全米シングル・チャート1位を獲得。これにより、歴代最長記録となる通算21週目の首位を獲得した。



また、マライア・キャリーは首位獲得総週を通算100週目に更新、2位リアーナの60週間、ザ・ビートルズの3位と大差をつけてトップを独走中だ。



さらに「恋人たちのクリスマス」は今週で全米シングル・チャートのランクイン総週を78週目に更新し、女性アーティストとしては77週間を記録したデュア・リパの「レヴィテイティング」を上回り、単独の史上最長記録を達成した。



同曲は1994年から発売25年後の2019年12月に、自身通算19曲目の首位に輝き、以降今年まで7シーズン連続で同チャート1位を獲得。日本でも人気が高く、今年7年ぶりに敢行された来日ツアーの各公演でも必ず最後にパフォーマンスされた、ファンにとっても特別な1曲だ。